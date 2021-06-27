Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»

Именно с этой командой сразится Украина в 1/8 финала Евро-2020

Артем Яшкин / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник «Динамо» Артем Яшкин выделил лучших игроков сборной Украины на текущем Евро-2020. Также эксперт поделился ожиданиями от матча 1/8 турнира против Швеции.

По пятибалльной системе, как оцените выступление сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы?

Первые два матча в исполнении «сине-желтых», нам мой взгляд, были на уровне Евро, а вот поединок с Австрией… Видимо, что-то случилось. Не знаю, что произошло в коллективе, но этой игрой наша команда испортила впечатление от первых двух встреч. Дешевые потери в середине поля от наших лидеров говорили о том, что сквозили шапкозакидательские настроения от украинских футболистов. Если настоящий профессионал действует в одно-два касания, то у нас была обычная беготня, к тому «сине-желтые» не были готовы к прессингу соперника, который был в общем-то и не очень жестким. В сборной Украины на футбольном поле был полный хаос.

Назовите вашу тройку лучших футболистов сборной Украины?

Илья Забарный, Георгий Бущан… третьим назвал бы Александра Зинченко, но матчем против Австрии он испортил о себе впечатление. Хотя нет, назову Андрея Ярмоленко, и не потому, что он забил два мяча, просто, как мне показалось, Андрей единственный, кто был светлым пятном в поединке с австрийцами, у него была солидность в игре, он очень старался, но не получилось.

Команды нашей группы в 1/8-й вышли на Чехию, Италию и Швецию. Скандинавы – оптимальный для нас вариант?

Да. При всем уважении к шведам – это не топ-сборная Европы, поэтому ноги у футболистов нашей команды дрожать не должны. Будут встречаться две равные команды.

Сколько процентов вы даете на то, что сине-желтые окажутся в четвертьфинале?

Думаю, 50%. Каждый тренер выберет свою тактику, но такой эпизод, как момент со вторым голом в матче Уэльс – Дания, может свести на нет все старания одной из команд. Игра у британцев была сломана. Поэтому, чтобы такого не случилось у сборной Украины, нужна максимальная концентрация, тем более что у нашей команды будет на два дня больше подготовки к этой встрече. Физически наша сборная выглядит неплохо. Просто в матче с Австрией «сине-желтые» бежали не туда, поэтому в поединке со Швецией пожелаю подопечным Андрея Шевченко бежать в нужном направлении.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть во вторник, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.