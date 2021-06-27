Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»

Именно с этой командой сразится Украина в 1/8 финала Евро-2020
Футбол Сборная Украины
10:06
Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»
Артем Яшкин / Фото - ФК Динамо Киев

Бывший полузащитник «Динамо» Артем Яшкин выделил лучших игроков сборной Украины на текущем Евро-2020. Также эксперт поделился ожиданиями от матча 1/8 турнира против Швеции.

По пятибалльной системе, как оцените выступление сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы?

Первые два матча в исполнении «сине-желтых», нам мой взгляд, были на уровне Евро, а вот поединок с Австрией… Видимо, что-то случилось. Не знаю, что произошло в коллективе, но этой игрой наша команда испортила впечатление от первых двух встреч.

Дешевые потери в середине поля от наших лидеров говорили о том, что сквозили шапкозакидательские настроения от украинских футболистов. Если настоящий профессионал действует в одно-два касания, то у нас была обычная беготня, к тому «сине-желтые» не были готовы к прессингу соперника, который был в общем-то и не очень жестким. В сборной Украины на футбольном поле был полный хаос.

Назовите вашу тройку лучших футболистов сборной Украины?

Илья Забарный, Георгий Бущан… третьим назвал бы Александра Зинченко, но матчем против Австрии он испортил о себе впечатление. Хотя нет, назову Андрея Ярмоленко, и не потому, что он забил два мяча, просто, как мне показалось, Андрей единственный, кто был светлым пятном в поединке с австрийцами, у него была солидность в игре, он очень старался, но не получилось.

Команды нашей группы в 1/8-й вышли на Чехию, Италию и Швецию. Скандинавы оптимальный для нас вариант?

Да. При всем уважении к шведам – это не топ-сборная Европы, поэтому ноги у футболистов нашей команды дрожать не должны. Будут встречаться две равные команды.

Сколько процентов вы даете на то, что сине-желтые окажутся в четвертьфинале?

Думаю, 50%. Каждый тренер выберет свою тактику, но такой эпизод, как момент со вторым голом в матче Уэльс – Дания, может свести на нет все старания одной из команд. Игра у британцев была сломана. Поэтому, чтобы такого не случилось у сборной Украины, нужна максимальная концентрация, тем более что у нашей команды будет на два дня больше подготовки к этой встрече.

Физически наша сборная выглядит неплохо. Просто в матче с Австрией «сине-желтые» бежали не туда, поэтому в поединке со Швецией пожелаю подопечным Андрея Шевченко бежать в нужном направлении.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть во вторник, 29 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швеция – Украина онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Швеция – Украина сборная Швеции (футбол) Георгий Бущан Илья Забарный Андрей Ярмоленко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»
Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»
Футбол Евро-2020
09:40
«Гент» нашел замену для Яремчука
«Гент» нашел замену для Яремчука
Футбол Евро-2020
07:45
Игроки сборной Швеции выйдут на матч с Украиной с мыслями о серии пенальти
Игроки сборной Швеции выйдут на матч с Украиной с мыслями о серии пенальти
Футбол Евро-2020
07:20
Федецкий: «Сборная Украины заслужила быть в списке шестнадцати лучших команд Европы»
Федецкий: «Сборная Украины заслужила быть в списке шестнадцати лучших команд Европы»
Футбол Сборная Украины
26 июня 22:28
Ветеран сборной Швеции: «В последние годы Украина шла в правильном направлении»
Ветеран сборной Швеции: «В последние годы Украина шла в правильном направлении»
Футбол Сборная Украины
26 июня 19:13
Украина пройдет Швецию, Англия и Бельгия покинут турнир. Прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020
Прогноз Украина пройдет Швецию, Англия и Бельгия покинут турнир. Прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
26 июня 18:31
2

Новости: Футбол

Тренер Австрии: «Вся страна может гордиться нашей командой»
Тренер Австрии: «Вся страна может гордиться нашей командой»
Евро-2020
10:30
Вертонген: «Это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии»
Вертонген: «Это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии»
Евро-2020
10:25
Спинацолла: «В дополнительное время дождались голов»
Спинацолла: «В дополнительное время дождались голов»
Евро-2020
10:15
Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»
Экс-игрок «Динамо»: «При всем уважении, Швеция – не топ-сборная»
Сборная Украины
10:06
Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука
Бывший клуб Милевского и Хачериди прервал невероятную победную серию «Шахтера» Григорчука
Украинские легионеры
09:43
Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»
Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»
Евро-2020
09:40
«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе
«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе
Украинские легионеры
09:21
Доннарумма после матча с Австрией: «Знали, что придется много терпеть»
Доннарумма после матча с Австрией: «Знали, что придется много терпеть»
Евро-2020
09:20
1/8 Евро-2020. Нидерланды сразятся с неуступчивыми чехами, а Роналду попробует побить мировой рекорд в матче с Бельгией
1/8 Евро-2020. Нидерланды сразятся с неуступчивыми чехами, а Роналду попробует побить мировой рекорд в матче с Бельгией
Евро-2020
09:07
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
4
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 10:29
10
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия — Португалия. Олайн трансляция
22:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Видео трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия — Испания. Онлайн трансляция
28 июня 19:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Видео трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция — Швейцария. Онлайн трансляция
28 июня 22:00
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция
29 июня 19:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Видео трансляция
29 июня 22:00
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция — Украина. Онлайн трансляция
29 июня 22:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
3 июля 21:50
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
4 июля 10:50
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
4 июля 15:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
4 июля 19:45