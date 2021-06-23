Экс-игрок «Динамо»: «Раньше киевский клуб был очень бедным»

Евгений Луценко / Фото: Футбол 24

Бывший украинский футболист Евгений Луценко вспомнил, как оказался в «Андерлехте».

— Начну из того, что тогда «Динамо» было не то, что сейчас. Это был очень бедный клуб. Детям не предоставляли тех условий, которые были необходимы для качественного развития футболиста.

Но, играя за «Динамо», я вызывался в юношескую сборную Украины, в составе которой поехал на юношеский чемпионат Европы, где на меня обратили внимание скауты «Андерлехта». А уже после чемпионата на меня вышел агент Константин Сарсания, который предложил поехать в Бельгию.

У меня в то время не было контракта с «Динамо», поэтому я согласился на это предложение. Тогда не было еще этого бренда «Динамо», как сейчас. Если бы сейчас мне предложили перейти из «Динамо» в другую команду, я бы задумался.

— За «Андерлехт» ты выступал на протяжении трех сезонов, но исключительно на молодежном уровне. Почему не удалось дебютировать за основной состав этой команды?

— «Андерлехт» – это большой клуб с большим количеством иностранцев, своеобразный клондайк талантов, которые сюда привозят агенты. Почему не пробился в основу? Да, я был в юношеских, молодежных командах и дубле, но везло единицам.

В «Андерлехте» тогда существовала практика: покупаем тех игроков, которые классно сыграли против нас. Поэтому молодым футболистам из клубных команд давали мало шансов раскрыться на взрослом уровне. Тогда классно себя проявил во взрослой команде Вальтер Баседжо.

Еще через некоторое время такая судьба постигла Венсана Компани. То есть, за основу «Андерлехта» практически не играли воспитанники футбольной школы этой команды