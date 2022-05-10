Экс-игрок «Динамо»: «россия или отступит и закроется 50-метровым забором, или ее погонят до Уральских гор»

Яшкин не понимает, что «освобождатели» забыли в Украине

Фото: fanday.net

Бывший игрок «Динамо» Артем Яшкин заявил, что, родившись в россии и говоря на русском языке, никогда не сталкивался с ущемлением.



Что думаете о Путине? Проблема в нем или кто-бы ни был у власти, россия все равно будет агрессивна по отношению к Украине?

Пропаганда в россии началась еще 20 с лишним лет назад. Думаю, все население Московии приветствует это безобразие. Естественно, виноват путин. Но люди, которые верят, что идут «освобождать» настолько зомбированы, что нет слов. Даже, если путина не станет, они все равно будут такими. Зачем кого-то «освобождать»? Если кто-то не хочет жить в Донецке и Луганске пусть переезжает в россию, но никто не хочет туда ехать.

Как думаете, какой будет итог войны?

Думаю, россия или отступит и закроется 50-метровым забором от всего мира, или ее погонят до Уральских гор. Если дать слабину в Украине, то этот человек с воспаленным мозгом (путин) пойдет дальше. Я живу в Украине с 1999 года и меня ни один человек не упрекнул за то, что я разговариваю на русском. Я прекрасно знаю украинский язык, но говорю на нем не чисто и не хочу его коверкать. Государственный язык должен быть украинским, и все документы я заполняю без проблем на украинском языке. Я никогда не чувствовал ущемления из-за языка: ни во Львове, ни в Ивано-Франковске, ни в Ужгороде. Так от кого нас пришли «освобождать»? В историю с «освобождением» верят только московиты, как я их называю. Какие это россияне? россия — это Киев, Киевская Русь. Это история. Московское княжество не могло ничего придумать, кроме того, как украсть название у Киева. Никто никогда не слышал о Московской Руси.

Также Яшкин поддержал решение Ярослава Ракицкого.