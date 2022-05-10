Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Рома 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
18:20
Баскетбол. Межконтинентальный кубок. Матч за 3 место

Экс-игрок «Динамо»: «россия или отступит и закроется 50-метровым забором, или ее погонят до Уральских гор»

Яшкин не понимает, что «освобождатели» забыли в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
18:51
Экс-игрок «Динамо»: «россия или отступит и закроется 50-метровым забором, или ее погонят до Уральских гор»
Фото: fanday.net

Бывший игрок «Динамо» Артем Яшкин заявил, что, родившись в россии и говоря на русском языке, никогда не сталкивался с ущемлением.

Что думаете о Путине? Проблема в нем или кто-бы ни был у власти, россия все равно будет агрессивна по отношению к Украине?

Пропаганда в россии началась еще 20 с лишним лет назад. Думаю, все население Московии приветствует это безобразие. Естественно, виноват путин. Но люди, которые верят, что идут «освобождать» настолько зомбированы, что нет слов. Даже, если путина не станет, они все равно будут такими. 

Зачем кого-то «освобождать»? Если кто-то не хочет жить в Донецке и Луганске пусть переезжает в россию, но никто не хочет туда ехать.

  

Как думаете, какой будет итог войны?

Думаю, россия или отступит и закроется 50-метровым забором от всего мира, или ее погонят до Уральских гор. Если дать слабину в Украине, то этот человек с воспаленным мозгом (путин) пойдет дальше. 

Я живу в Украине с 1999 года и меня ни один человек не упрекнул за то, что я разговариваю на русском. Я прекрасно знаю украинский язык, но говорю на нем не чисто и не хочу его коверкать. Государственный язык должен быть украинским, и все документы я заполняю без проблем на украинском языке. Я никогда не чувствовал ущемления из-за языка: ни во Львове, ни в Ивано-Франковске, ни в Ужгороде. 

Так от кого нас пришли «освобождать»? В историю с «освобождением» верят только московиты, как я их называю. Какие это россияне? россия — это Киев, Киевская Русь. Это история. Московское княжество не могло ничего придумать, кроме того, как украсть название у Киева. Никто никогда не слышал о Московской Руси. 

Также Яшкин поддержал решение Ярослава Ракицкого.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

война

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионка мира из россии призывает власти страны к благоразумию и перестать угрожать ядерным оружием
Чемпионка мира из россии призывает власти страны к благоразумию и перестать угрожать ядерным оружием
Волейбол
09 мая 17:13
Ярмоленко: «Ми просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на путіна, щоб врятувати всіх на Азовсталі»
Ярмоленко: «Ми просимо міжнародні організації та світових політиків і дипломатів тиснути на путіна, щоб врятувати всіх на Азовсталі»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 мая 23:05
Шевченко не відновить тренерську кар’єру поки не завершиться війна
Шевченко не відновить тренерську кар’єру поки не завершиться війна
Футбол В Украине
07 мая 21:01
Капітан «Динамо» закликав міжнародні організації тиснути на путіна і врятувати всії українців на Азовсталі
Капітан «Динамо» закликав міжнародні організації тиснути на путіна і врятувати всії українців на Азовсталі
Футбол В Украине
07 мая 19:59
Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»
Бех-Романчук – про постійні загрози бомбардувань по Україні: «Дістало, вас важко назвати людьми»
Легкая атлетика
07 мая 15:58
«Це не сприймалося серйозно, нас навіть не вивезли». Лідер «Шахтаря» розповів, що через війну та завищенний цінник залишився без футболу
«Це не сприймалося серйозно, нас навіть не вивезли». Лідер «Шахтаря» розповів, що через війну та завищенний цінник залишився без футболу
Футбол Украинская Премьер-лига
06 мая 20:00

Новости: Футбол

Экс-игрок «Динамо»: «россия или отступит и закроется 50-метровым забором, или ее погонят до Уральских гор»
Экс-игрок «Динамо»: «россия или отступит и закроется 50-метровым забором, или ее погонят до Уральских гор»
Украинская Премьер-лига
18:51
Офіційно. «Манчестер Сіті» оголосив про перехід Холанда
Офіційно. «Манчестер Сіті» оголосив про перехід Холанда
Премьер-Лига (Англия)
18:28
Экс-игрок сборной Украины: «Ракицкий – это не Тимощук, он совершил мужской поступок»
Экс-игрок сборной Украины: «Ракицкий – это не Тимощук, он совершил мужской поступок»
Украинская Премьер-лига
17:42
Известны зарплата и длительность контракта Холанда в «Манчестер Сити»
Известны зарплата и длительность контракта Холанда в «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
15:59
Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
Украинская Премьер-лига
15:10
Стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем збірної з «Борусією»
Стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем збірної з «Борусією»
Сборная Украины
15:00
Клопп: «Чемпионская гонка еще не закончена»
Клопп: «Чемпионская гонка еще не закончена»
Премьер-Лига (Англия)
14:49
Лэмпард сообщил, сможет ли Миколенко принять участие в следующем матче
Лэмпард сообщил, сможет ли Миколенко принять участие в следующем матче
Украинские легионеры
14:40
Бывший легионер «Динамо»: «Я ошибся в том, что переехал в Украину»
Бывший легионер «Динамо»: «Я ошибся в том, что переехал в Украину»
Украинская Премьер-лига
11:55
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Все новости