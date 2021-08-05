Экс-игрок «Динамо»: «Шевченко могли предложить работу в европейском клубе»

Специалист хочет поработать на клубном уровне

Андрей Шевченко / фото - Informator

Бывший форвард сборной СССР и киевского «Динамо» Валерий Поркуян прокомментировал неожиданный уход Андрея Шевченко с постав главного тренера сборной Украины:

«Думаю, что Андрей Шевченко сам написал заявление об уходе. Возможно, ему предложили работу в каком-то европейском клубе. Понять специалиста можно: он хочет тренировать классную команду. Чтобы, приняв ее, собрать хороших исполнителей и поднять ее на высокий уровень. Повторюсь: я так предполагаю. А как оно было на самом деле, не могу сказать».

Новый наставник для национальной команды может уже в скором времени объявиться. Как сообщают СМИ, им может стать Сергей Ребров, но для этого ему нужно решить вопросы с его нынешним клубом.

Напомним, Шаран назвал основную причину ухода Шевченко из сборной.