В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане перенесены ближайшие матчи «Астаны»
Экс-игрок «Динамо»: «Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой»
Парцвания сравнил зарплаты в клубах
21:25
Фото: Жетису
Защитник «Жетысу» Темур Парцвания сравнил казахстанские и украинские команды и чемпионаты.
«Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой. Чемпионат очень интересный, есть команды, которые показывают хороший уровень. Те же «Кайрат» и «Астана», еще несколько команд достойно играют. Плюс-минус все одинаково играют. Интересно, нет такого, что кто-то выделяется. Не сильнее чемпионата Украины, но тоже интересный.
Не знаю, где больше платят. У кого как. В «Кайрате» и «Астане» побольше платят, чем в остальных командах, как и в «Динамо» и «Шахтере» в Украине. Конкретно не могу сказать. Наверно, если не брать «Шахтер», «Динамо», «Зарю» и «Днепр-1», то чуть побольше платят, чем в Украине».
Прошлый сезон Парцвания провел в «Николаеве». Летом он покинул клуб и перебрался в Казахстан.
Темур выиграл золото со сборной Украины на молодежном Евро-2009.
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