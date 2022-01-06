Экс-игрок «Динамо»: «Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой»

Фото: Жетису

Защитник «Жетысу» Темур Парцвания сравнил казахстанские и украинские команды и чемпионаты.

Не знаю, где больше платят. У кого как. В «Кайрате» и «Астане» побольше платят, чем в остальных командах, как и в «Динамо» и «Шахтере» в Украине. Конкретно не могу сказать. Наверно, если не брать «Шахтер», «Динамо», «Зарю» и «Днепр-1», то чуть побольше платят, чем в Украине».