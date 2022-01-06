Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Экс-игрок «Динамо»: «Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой»

Парцвания сравнил зарплаты в клубах
Футбол Украинские легионеры
21:25
Экс-игрок «Динамо»: «Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой»
Фото: Жетису

Защитник «Жетысу» Темур Парцвания сравнил казахстанские и украинские команды и чемпионаты.

«Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой. Чемпионат очень интересный, есть команды, которые показывают хороший уровень. Те же «Кайрат» и «Астана», еще несколько команд достойно играют. Плюс-минус все одинаково играют. Интересно, нет такого, что кто-то выделяется. Не сильнее чемпионата Украины, но тоже интересный.

Не знаю, где больше платят. У кого как. В «Кайрате» и «Астане» побольше платят, чем в остальных командах, как и в «Динамо» и «Шахтере» в Украине. Конкретно не могу сказать. Наверно, если не брать «Шахтер», «Динамо», «Зарю» и «Днепр-1», то чуть побольше платят, чем в Украине».


Прошлый сезон Парцвания провел в «Николаеве». Летом он покинул клуб и перебрался в Казахстан.

Темур выиграл золото со сборной Украины на молодежном Евро-2009.

Источник: ua.tribuna.com Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чемпионат Казахстана (футбол) Темур Парцвания

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-форвард «Динамо» покинул казахстанский клуб
Экс-форвард «Динамо» покинул казахстанский клуб
Футбол Украинские легионеры
23 декабря 2021г. 21:27

Новости: Футбол

«Минай» ведет переговоры с экс-тренером «Таврии»
«Минай» ведет переговоры с экс-тренером «Таврии»
Украинская Премьер-лига
22:52
Шевченко: «Мы отказались от атак в пользу защиты. Важно было набрать очки»
Шевченко: «Мы отказались от атак в пользу защиты. Важно было набрать очки»
Серия А (Италия)
22:25
FIFA обязала «Десну» погасить долг перед экс-игроком команды
FIFA обязала «Десну» погасить долг перед экс-игроком команды
Украинская Премьер-лига
22:11
«Барселона» арендует Марсьяля из-за остановки прогресса в переговорах с Моратой
«Барселона» арендует Марсьяля из-за остановки прогресса в переговорах с Моратой
Примерa (Испания)
21:53
«Милан» сумел обыграть «Рому», выиграв второй матч подряд
«Милан» сумел обыграть «Рому», выиграв второй матч подряд
Серия А (Италия)
21:34
Экс-игрок «Динамо»: «Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой»
Экс-игрок «Динамо»: «Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой»
Украинские легионеры
21:25
«Слован» опроверг интерес к Цитаишвили
«Слован» опроверг интерес к Цитаишвили
Украинская Премьер-лига
20:50
Шахов провел 100-й матч в чемпионате Греции
Шахов провел 100-й матч в чемпионате Греции
Украинские легионеры
20:29
Клуб Первой лиги сделал предложение Эсеоле
Клуб Первой лиги сделал предложение Эсеоле
Первая лига
20:11
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости