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Экс-игрок «Динамо»: «В 90-х в Крыму сначала сидишь с людьми, а через неделю их хоронишь»

Головко вспомнил темные времена
Футбол Украинская Премьер-лига
23:01
Экс-игрок «Динамо»: «В 90-х в Крыму сначала сидишь с людьми, а через неделю их хоронишь»
Александр Головко / Фото: Twitter

Бывший игрок «Динамо» Александр Головко в шоу «Вацко лайв» вспомнил, как выступал за «Таврию» в 90-е годы.

- Правда, что «Таврию» в 90-х бандиты крышевали?

– Каждый расскажет историю по-своему. Потому что знаний у него как раз на историю. Моя история романтичная.

Было одно направление башмаков, второе – сэйлем (преступные группировки в 1990-2000 годах в Крыму, «Таврия» была с башмаками – прим.). Группировки между собой завязаны, как и политика, через футбол. Потому что там эмоции, они все там дружат.

Были моменты, когда вечером идешь в ресторан тратить заработанные деньги. Где-то потанцевал, где-то кому-то нагрубил. Утром ты уже сидишь на стадионе, люди в законе тебя уже кошмарят, что ты кого-то зацепил в ресторане, нельзя было так поступать.

Вечером потом ты с ними улаживаешь какие-то конфликты вплоть до того, что ты идешь в определенный ресторан. Тогда это был «Океан» в Симферополе. Очередная сходка, забегают какие-то люди, стрельба. Тебе страшно, в то же время потом ту историю рассказываешь.

- Вы были в ресторане и попадали под перестрелки?

– Да, эти вещи были. Многие моменты были, когда люди, с которыми сидишь, едешь через неделю их хоронить. Такое время было. Я о нем рассказываю со своей точки зрения, это не вызывало страха.

- Вы кайфовали от тех знакомств?

– Конечно, это было круто. Думаю, в любое время в этом возрасте это так работает. Когда и страшно, и в то же время интересно


Ранее сообщалось, что Головко мог возглавить «Олимпик».

Петр Приходько
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Александр Головко Таврия

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