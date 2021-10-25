Экс-игрок «Динамо»: «В матче с «Барселоной» киевляне были левыми вообще, они из этой группы никуда не выйдет»

Иван Яремчук / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Иван Яремчук высказался об игре «бело-синих» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

— Да никак! Динамовцы в ней были никакими, левыми вообще! Куда это годится: один удар по воротам и лишь раз перейти половину поля соперника за весь первый тайм?! Игроки выглядели какими-то перепуганными, мяч не держался, одно-два касания – и потеря. Они только отбивались, о конструктивизме речь не шла. Командных действий вообще нет. Идет атака на чужие ворота, а потом вдруг от чужой штрафной мяч отпасовывается назад, после чего разыгрывают его через вратаря. Ну как так можно!? Нет бы наоборот – играя впереди, завершить атаку ударом или заработать угловой либо штрафной. А бессмысленное держание мяча никому не нужно. Его и я сейчас тоже могу выйти и держать. В чем причина такой игры «Динамо»? Не знаю. Может, динамовцы испугались «Барселону» и ноги дрожали. И где наша звезда Цыганков, который стоит 25 миллионов евро!? Что он сделал за два тайма? А что сделали остальные? Тут даже и говорить не о чем.

— Впереди у «Динамо» два домашних поединка с «Барселоной» и «Баварией», а в гостях предстоит встреча с «Бенфикой». На выход из группы после этих матчей имеющая всего одно очко киевская команда может рассчитывать?

— Да нет, никуда динамовцы не выйдут! Как можно при такой игре и таком турнирном раскладе на что-то серьезное рассчитывать? Они займут последнее место – да и все. Вот скажите, у кого «Динамо» может реально выиграть в оставшихся матчах? Предположим, что у «Барселоны». Но этого для выхода в следующий раунд явно не хватит. В том-то и дело.