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Экс-игрок «Динамо»: «В оставшихся трех матчах в ЛЧ киевлянам будет очень тяжело»
Юрий Калитвинцев поделился прогнозом на поединки группового этапа
13:49
Юрий Калитвинцев / фото - ФК Олимпик
Экс-игрок киевского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился прогнозом не предстоящие матчи киевлян в Лиге чемпионов.
«В «Барселоне», как тогда в 90-е, так и сейчас, глупых футболистов априори нет. Если говорить о тренере, то хорош тот тренер, который дает результат. Луис Энрике его дает? Значит, он хороший тренер. Удается ли регулярно следить за игрой нынешнего «Динамо»? Слежу, конечно. Это довольно легко. В основном, смотрю матчи с его участием по телевизору.
Могу сказать коротко: «Динамо» в оставшихся трех матчах будет очень тяжело».
Следующий матч в Лиге чемпионов «Динамо» проведет против «Барселоны» 2-го ноября на НСК «Олимпийский».
Следите за матчем «Динамо» – «Барселона» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – в 21:00.
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