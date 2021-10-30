Экс-игрок «Динамо»: «В «Таврии» вообще не было зарплат как таковых»

Александр Головко / Фото: Футбол 24

Бывший игрок «Динамо» Александр Головко в шоу «Вацко лайв» рассказал о зарплатах в «Таврии», когда он там играл.

– В том то и дело, что у нас не было зарплат как таковых. Допустим, ты приходишь получить зарплату, а тебе сказали, что ты ее уже получил. Такое могло быть у молодого парня.

Допустим, в одно время, когда шел с подносом между кухней и куда его надо принести, Заяев мне в карман положил деньги: «Это тебе за прошлый месяц». И все, и так нормально. Он говорит, что все посчитал, все нормально.

Это так было. Не скажу, что это норма. Это часть взросления, часть футбола. Поэтому о зарплатах можно говорить футболистами, у которых были машины, семьи и интересы. У каждого своя история.

Я рассказываю свою, где главное было для меня – футбол. Было желание играть, конкурировать. А были деньги – вообще классно.