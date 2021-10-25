Экс-игрок «Динамо»: «В УПЛ футболисты деградируют»

Иван Яремчук / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок «Динамо» Иван Яремчук высказался о нынешнем уровне УПЛ.

Как в английской премьер-лиге, где аутсайдер может оказывать достойное сопротивление лидеру, навязывая борьбу на всех участках поля. А у нас что? Держание мяча, тык-мык-пык – и все. На внутренней арене «Шахтер» еще может обыграть «Зарю» 6:1, а тут вышел – и пятерочку от «Реала» получил. Как такие разные игры могут быть?».