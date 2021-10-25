Молодой талант «Металлиста 1925» признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ
Экс-игрок «Динамо»: «В УПЛ футболисты деградируют»
Яремчук считает, что нынешний уровень чемпионата Украины – очень слабый
Иван Яремчук / Фото: Динамо Киев от Шурика
Бывший игрок «Динамо» Иван Яремчук высказался о нынешнем уровне УПЛ.
«Видимо, все дело в переходе с одного уровня на другой. Чемпионат Украины ныне слабенький, в нем футболисты не растут, а деградируют. Должен быть сильный чемпионат, в котором идут зарубы и ведется нешуточная борьба не только за чемпионство и другие призовые места, но и за еврокубковые путевки. Люди в таких условиях стараются, бьются, набираются опыта.
Как в английской премьер-лиге, где аутсайдер может оказывать достойное сопротивление лидеру, навязывая борьбу на всех участках поля. А у нас что? Держание мяча, тык-мык-пык – и все. На внутренней арене «Шахтер» еще может обыграть «Зарю» 6:1, а тут вышел – и пятерочку от «Реала» получил. Как такие разные игры могут быть?».
Комментарии 1