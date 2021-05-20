Экс-игрок «Динамо»: «Восстановление в футболе – это баня и пиво»

Олег Саленко / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко высказался об алкоголе в футболе.

В понимании украинцев и русских употребление алкоголя – это до потери сознания. Это понятие осталось после СССР. Но это же не так. В Испании перед матчами стоит вино, пожалуйста, наливай себе. Выпил 200 грамм и иди играй себе. Это совсем другое дело.

– В Испании нет такого, что если есть вино, то нужно все его выпить?

– Это у нас есть такая психология. У нас понятие употребления алкоголя – это оп и все.

– Почему футболисты употребляют алкоголь? Это стресс? Или возможности из-за денег?

– Деньги здесь ничего не значат. Команда собирается после матча. Все знают, что до матча – нельзя. Сейчас это не скрывают – алкоголь можно увидеть и в раздевалке сборной Украины. А в наше время Лобановский не мог зайти в душевую, потому что там всегда стояло пиво.

Я бы на месте тренеров ставил ящик пива – кто хочет, пусть выпьет. Только в меру. Сейчас и сами футболисты все понимают. Когда разрешается, тогда уже не хочется. Это наша психология.