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Экс-игрок «Динамо»: «Восстановление в футболе – это баня и пиво»

Саленко высказался об алкоголе в футболе
Футбол Украинская Премьер-лига
20 мая 13:46
Экс-игрок «Динамо»: «Восстановление в футболе – это баня и пиво»
Олег Саленко / Фото: Динамомания

Бывший игрок «Динамо» Олег Саленко высказался об алкоголе в футболе.

– Употреблять алкоголь – это одно, а употреблять алкоголь после матча – другое. Это обычная вещь. Когда я сдавал на тренерскую лицензию, у меня было восстановление в футболе. Восстановление в футболе – это баня и пиво.

В понимании украинцев и русских употребление алкоголя – это до потери сознания. Это понятие осталось после СССР. Но это же не так. В Испании перед матчами стоит вино, пожалуйста, наливай себе. Выпил 200 грамм и иди играй себе. Это совсем другое дело.

– В Испании нет такого, что если есть вино, то нужно все его выпить?

– Это у нас есть такая психология. У нас понятие употребления алкоголя – это оп и все.

– Почему футболисты употребляют алкоголь? Это стресс? Или возможности из-за денег?

– Деньги здесь ничего не значат. Команда собирается после матча. Все знают, что до матча – нельзя. Сейчас это не скрывают – алкоголь можно увидеть и в раздевалке сборной Украины. А в наше время Лобановский не мог зайти в душевую, потому что там всегда стояло пиво.

Я бы на месте тренеров ставил ящик пива – кто хочет, пусть выпьет. Только в меру. Сейчас и сами футболисты все понимают. Когда разрешается, тогда уже не хочется. Это наша психология.


Ранее Саленко заявил, что Евгению Коноплянке надо заканчивать с футболом.

Источник: SportArena Петр Приходько
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Олег Саленко Динамо Киев

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