Экс-игрок «Динамо»: «Яремчук еще станет грозным форвардом в «Бенфике»

Василий Кардаш / Фото: Football.ua

Бывший игрок «Динамо» Василий Кардаш высказался о ничьей с «Бенфикой» (0:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

– Судя по тому, как складывалась игра – все остались при своих. Моменты были и у «Бенфики», которая владела мячом. В компенсированное время убойные моменты были у «Динамо». Результат стоит расценивать как закономерный.

– Кто больше всего понравился в составе «Динамо»?

– Трудно выделить кого-то, мне понравилась коллективная игра. Вратарь выручил, вышедшие на замену игроки обостряли. Шапаренко забил, но из-за ВАР отменил гол.

Гармаш хорошо вышел. Не стал бы выделять кого-то одного, в каждой линии были свои лидеры.

– Бойко провел хороший матч – 4 сейва. И вообще ни разу не пропустил в 4 матчах за «Динамо» в текущем сезоне. Бущану тяжело будет вернуться в стартовый состав?

– Хорошая конкуренция еще никому не помешала, к тому же она добавляет приятной головной боли главному тренеру. Радует, что есть два практически равноценных вратаря, которые в любой момент могут подменить друг друга.

– А как вам Яремчук?

– Видно, что еще не полностью освоился, привыкает к стилю игры команды. Тем не менее свой моментик имел, когда выручил Бойко. Он освоится и будет более грозным форвардом. Главное для форварда – результативность, а он ее демонстрирует в новой команде.