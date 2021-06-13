Экс-игрок «Динамо»: «Ярмоленко на Евро будет рвать и метать»

Андрею есть, что доказывать на этом турнире

Андрей Ярмоленко / фото - GettyImages

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких поделился ожиданиями от игры полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко на чемпионате Европы:

«Не вижу никаких проблем с состоянием Андрея Ярмоленко. Товарищеские матчи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром показали, что он в хорошей форме, соскучился по игре. Конечно, у него было мало игровой практики в Англии, травма. Наверное, психологически чувствовал себя не на сто процентов. Но сейчас он приехал домой, готовился в сборной с хорошим настроением. Уверен, с физикой тоже не должно быть проблем. Андрей на Евро будет рвать и метать, потому что соскучился по футболу».

Несмотря на то, что «Вест Хэм» Ярмоленко занял сенсационное шестое место в АПЛ и обеспечил себе место в еврокубках, этот сезон для Андрея нельзя назвать удачным. Игрок пропустил большую часть кампании из-за травмы, отыграв за «молотобойцев» только 1100 минут во всех турнирах. А после повреждения, полученного в феврале, провел в футболке лондонцев только 17 минут.

Этот чемпионат Европы, возможно, станет определяющим в карьере украинского полузащитника. Он никак не может стать ключевой фигурой в нынешнем клубе. Но если он в составе сборной выстрелит на Евро, то у него есть все шансы перевернуть ситуацию для себя.

Свой первый матч на чемпионате Европы 2020 сборная Украина проведет этим вечером в Амстердаме против сборной Нидерландов.

Видеотрансляция матча Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00.

Онлайн-трансляция встречи Нидерланды – Украина.

Напомним, матч с голландцами пропустят три игрока украинской сборной.