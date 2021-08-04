Экс-игрок «Днепра» и «Ворсклы» раскрыл причины завершения карьеры

Александр Кобахидзе / Фото - Footboom

Бывший полузащитник «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала», «Волыни» и «Ворсклы» Александр Кобахидзе объяснил, почему принял решение завершить карьеру.

Это был не самый простой шаг в моей футбольной жизни, но вместе с тем, решение принималось не вчера и не позавчера. Я к нему готовился. Сказались вопросы, связанные со здоровьем, а также ситуация в моей семье. Не так давно супруга родила вторую дочку, и у меня прибавилось домашних забот. Приятных забот.

Самые яркие моменты в карьере? Большинство из них связано с Украиной, но на первое место я, конечно же, поставлю свои выступления за национальную сборную страны. Для меня это – большая гордость и вершина карьеры.

Помню первый матч за Грузию. Это было в 2006 году. Мне 19 лет, а я выхожу на игру против Уругвая в одной команде с Кахой Каладзе, Леваном Кобиашвили и другими выдающимися игроками той эпохи. Совсем недавно я смотрел на их игру с трибуны, а теперь мы вместе обедаем и находимся в одной раздевалке! Потом мне повезло сыграть против Испании и Германии, а в поединке с Францией – даже забить гол.

У меня остались самые позитивные эмоции от пребывания во всех командах в Украине. Выделить один момент не могу. Вот, взять «Днепр». Этот клуб дал мне почти все, создал меня, как человека.

Выступая за «Арсенал», я дебютировал в еврокубках. На пользу пошли аренды в «Кривбасс» и в «Волынь», а в «Ворскле» я завоевал бронзовую медаль чемпионата и сыграл в групповом раунде Лиги Европы. На клубном уровне – это самая большая вершина.