Экс-игрок «Днепра» сменил клуб в Китае

Матеус отправился в «Чжэцзян Гринтаун»

Фото: Чжэцзян

Форвард Матеус сменил клуб в Китае.

37-летний бразильский нападающий стал игроком «Чжэцзян Гринтаун». О переходе игрока сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на один год. До этого он выступал за «Шицзячжуан».

Матеус мог вернуться в Украину. У него было предложение от «Днепра-1», но на тот момент он уже имел предварительную договоренность с «Чжэцзян».