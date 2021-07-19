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Экс-игрок «Днепра» сменил клуб в Китае
Матеус отправился в «Чжэцзян Гринтаун»
Фото: Чжэцзян
Форвард Матеус сменил клуб в Китае.
37-летний бразильский нападающий стал игроком «Чжэцзян Гринтаун». О переходе игрока сообщила пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано на один год. До этого он выступал за «Шицзячжуан».
Матеус мог вернуться в Украину. У него было предложение от «Днепра-1», но на тот момент он уже имел предварительную договоренность с «Чжэцзян».
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