Экс-игрок ФК «Москва»: «Блохин относился к футболистам свысока»

Кубок Испании. «Эльче» – «Реал». Онлайн трансляция
20 января 20:00
Бывший игрок Мариуш Йоп вспомнил о периоде в ФК «Москва» под руководством Олега Блохина.
«Футболист должен принимать любого тренера. Я старался это делать и никогда не искал ни с кем конфликтов. Сейчас понимаю: каждый меня чему-то научил.
Если брать Блохина, то он относился к футболистам свысока, держал дистанцию. Это его стиль управления командой».
Ранее Блохин заявлял, что перед ФК «Москва» мог возглавить клуб АПЛ и Бундеслиги.
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