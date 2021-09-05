Экс-игрок Франции: «В первом тайме команда Дешама позволяла Украине слишком легко создавать моменты»

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Бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал L’Equipe ничью команды с Украиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

Как вы объясните разительный контраст в игре сборной Франции в первом и втором таймах поединка с Украиной?

Что касается атаки, то она была абсолютно не эффективной, потому что не могла действовать по всей ширине поля, играть разнообразно. Вариант с Антуаном Гризманном, Антони Марсьялем и Кингсли Команом впереди не дал многого, и стал каким-то трудоемким. Что позволило сборной Франции выйти сухой из воды после перерыва, так это ее полузащита. В этом и вся разница. Во втором тайме полузащита компенсировала серьезные недостатки команды в защите».