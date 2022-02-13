Экс-игрок «Карпат» перейдет в московский клуб
Экс-игрок «Карпат» Голодюк завершил игровую карьеру
Последним клубом 34-летнего хавбека был «Металлист-1925»
13 февраля 10:47
Олег Голодюк / Фото: Meta-Ratings
Бывший полузащитник «Карпат» Олег Голодюк завершил карьеру футболиста.
Последним клубом 34-летнего хавбека был «Металлист-1925», который игрок покинул зимой. Голодюку предложили должность в структуре клуба.
Голодюк известен выступлениями за «Карпаты», в которых провел 13 лет. Также он выступал за «Ворсклу», «Минай», венгерские «Халадаш» и «Залаэгерсег».
Напомним, «Металлист-1925» идет на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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