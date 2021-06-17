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Экс-игрок «Карпат» и сборной Македонии рассказал о нынешних лидерах македонцев

В команде соперника хватает качественных исполнителей
Футбол ЕВРО-2020
14:15
Экс-игрок «Карпат» и сборной Македонии рассказал о нынешних лидерах македонцев
Мартин Богатинов / фото - Football24

Бывший вратарь сборной Северной Македонии, восемь лет назад ушедший из львовских «Карпат», Мартин Богатинов рассказал о выступлениях в чемпионате Украины и о лидерах нынешней национальной македонской команды.

Три года, проведенные вами во Львове в период расцвета вашей карьеры, в ее актив занесли?

«Да! В «Карпаты» я как раз приехал из Македонии, где до этого выступал за «Работнички». В вашей стране было очень много хороших команд, и в ту пору к таковым относились и «Карпаты». Первые шесть месяцев мне понадобились на адаптацию, а потом два с половиной года в моей профессиональной карьере наметился весьма продуктивный период».

Из «Карпат» вы ушли с тяжелым сердцем из-за невыплаты большой суммы заработанных денег, которые получили значительно позже через суд. Чувство обиды на львовский клуб уже сошло на нет?

«Я как-то в одном из интервью по этому поводу сказал, что на команду никаких обид не было никогда. Долгое время ждал причитающихся мне денег, полагая, что уеду из Львова с положительными чувствами, как обычно расстаются друзья. Но, увы, не получилось. В этой ситуации я был зол только на одного человека – спортивного директора клуба. Больше ни на кого из «Карпат», как и на болельщиков, обиды не держал и в помине. Я всегда любил и буду любить эту команду».

В нынешнем составе сборной Северной Македонии роль вожака исполняет Горан Пандев. В свои 37 он еще не подсел физически?

«Может немного и подсел. Но у Горана столько других важных качеств, что на его игре это не сильно отражается. Он настолько хорош технически, что даже не скажешь, 37 лет ему или 27. Пандев играет, словно в свои лучшие годы. Он, словно старое вино – чем дольше хранится, тем лучше его качество. Уровень этого футболиста настолько высок, что будет очень жалко, если он после завершения чемпионата Европы расстанется со сборной. Именно об этом Пандев как-то сказал в одном из интервью. Даже не знаю, сколько придется ждать Македонии появления игрока такого калибра. И с такими качествами – как игровыми, так и человеческими».

Кто еще является ключевыми фигурами в северомакедонской сборной?

«В национальной команде есть много хороших молодых футболистов. Выделил бы 21-летнего полузащитника «Наполи» Элифа Элмаса и его 25-летнего коллегу по амплуа Эниса Бардхи из «Леванте». Оба этих игрока способны принести немало пользы нашей сборной. Первый из них имеет много хороших качеств и является перспективным футболистом. Думаю, именно Элмас в скором времени может стать преемником Пандева. Второй может решить исход матча, так как владеет отличным ударом. А еще умеет классно исполнять стандарты».

Какую тактическую схему обычно использует тренерский штаб Игора Ангеловски?

«Думаю, 3-5-2. Так играет девяносто процентов команд. Вот и наставник македонской сборной любит эту схему. Думаю, что ее он будет использовать и в матче с Украиной».

Уже сегодня сборные Северной Македонии и Украины сразятся в рамках группового этапа Евро-2020.

Посмотреть видео и текстовую трансляцию матча вы сможете на нашем сайте. Начало игры в 16:00.

Источник: UA-Football Павел Харченко
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Теги

Украина - Северная Македония сборная Украины (футбол) Горан Пандев

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