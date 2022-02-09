Карраско стал полноправным игроком «Атлетико»
Экс-игрок «Карпат» перейдет в московский клуб
ЦСКА близок к трансферу
Фото: Marca
Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль близок к переезду в Россию.
Переговоры между аргентинцами и московским ЦСКА близятся к завершению. Россияне арендуют игрока с правом выкупа, сообщает Sky Sports.
В ближайшее время он отправится на медосмотр в Москву. На его счету в прошлом сезоне 23 матча, три гола и три ассиста.
В «Ривер Плейт» он перешел из львовских «Карпат» в 2019-м году.
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