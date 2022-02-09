Экс-игрок «Карпат» перейдет в московский клуб

ЦСКА близок к трансферу

Фото: Marca

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль близок к переезду в Россию.

Переговоры между аргентинцами и московским ЦСКА близятся к завершению. Россияне арендуют игрока с правом выкупа, сообщает Sky Sports.

В ближайшее время он отправится на медосмотр в Москву. На его счету в прошлом сезоне 23 матча, три гола и три ассиста.

В «Ривер Плейт» он перешел из львовских «Карпат» в 2019-м году.