Кополовец: «За победу над «Динамо» прилетело полмиллиона долларов из Донецка»
Экс-игрок «Карпат»: «За договорные матчи предлагали миллион доларов»
Кополовец рассказал о схемах, которые ранее были развиты
8 октября 15:22
Миахил Кополовец / Фото: Dynamomania
Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец в интервью Youtube-каналу «Отдушивдушу» рассказал о договорных матчах во время своей профессиональной карьеры:
Было, конечно. Я живу в реальном времени, где конторы, постоянные соблазны. Конечно, предлагали, большинству футболистов предлагали в разные моменты.
Я – человек еще с тех времен. В наше время, когда мы играли, это было очень развито: сдачи, тому надо – вам не надо, 3 в 3. Молодежь сейчас не поймет, что такое 3 в 3 – это дома берешь 3 очка и отдаешь на выезде.
Суммы? Полмиллиона долларов, может, миллион, когда решаются призовые места. Конечно, никто не будет об этом говорить. Я не говорю, что в этом участвовал, но предлагали.
Кополовец также рассказал об огромных премиальных от «Шахтера» после победы над «Динамо».
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