Экс-игрок «Карпат»: «За договорные матчи предлагали миллион доларов»

Миахил Кополовец / Фото: Dynamomania

Бывший полузащитник «Карпат» и «Миная» Михаил Кополовец в интервью Youtube-каналу «Отдушивдушу» рассказал о договорных матчах во время своей профессиональной карьеры:

Я – человек еще с тех времен. В наше время, когда мы играли, это было очень развито: сдачи, тому надо – вам не надо, 3 в 3. Молодежь сейчас не поймет, что такое 3 в 3 – это дома берешь 3 очка и отдаешь на выезде.

Суммы? Полмиллиона долларов, может, миллион, когда решаются призовые места. Конечно, никто не будет об этом говорить. Я не говорю, что в этом участвовал, но предлагали.