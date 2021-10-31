Экс-игрок киевского «Динамо» выиграл выборы мэра Тбилиси

После ухода из футбола грузин построил политическую карьеру

Каха Каладзе / фото - Eurosport

Бывший футболист киевского «Динамо» Каха Каладзе выиграл выборы мэра Тбилиси и был переизбран на второй срок.

Функционер прокомментировал свою победу:

«Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой».

PC_mid_roll_banner

Каладзе выступал на позиции защитника и играл за «Динамо» с 1998-го по 2000-й год.

После этого грузинский игрок провел в «Милане» 10 лет, где смог дважды выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, Луческу набрал 100 очков с «Динамо» в УПЛ и повторил рекорд тренера, которого в Киеве очень любят.