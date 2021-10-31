Агуэро после дискомфорта в груди был госпитализирован и не полетит в Киев на матч с «Динамо»
Экс-игрок киевского «Динамо» выиграл выборы мэра Тбилиси
После ухода из футбола грузин построил политическую карьеру
Каха Каладзе / фото - Eurosport
Бывший футболист киевского «Динамо» Каха Каладзе выиграл выборы мэра Тбилиси и был переизбран на второй срок.
Функционер прокомментировал свою победу:
«Жители Тбилиси сказали свое слово. Я очень счастлив.
Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю все возможное со своей командой».
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Каладзе выступал на позиции защитника и играл за «Динамо» с 1998-го по 2000-й год.
После этого грузинский игрок провел в «Милане» 10 лет, где смог дважды выиграть Лигу чемпионов.
Напомним, Луческу набрал 100 очков с «Динамо» в УПЛ и повторил рекорд тренера, которого в Киеве очень любят.
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