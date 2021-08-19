ЛЧ, раунд плей-офф. «Шериф» Вернидуба разгромил «Динамо», «Зальцбург» добыл волевую победу над «Брондбю»
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Командам вроде «Шерифа» в Лиге чемпионов делать нечего»
Голландцу не понравилась игра команды Вернидуба
08:52
Фото: VNE
Экс-игрок «Ливерпуля» Дирк Кюйт считает, что «Шериф» не должен играть в Лиге чемпионов. Слова голландца приводит Index.
«Я знаю, что ЛЧ – это турнир для чемпионов, но командам вроде «Шерифа» из Тирасполя делать там нечего».
«Шериф» стал чемпионом Молдовы в прошлом сезоне.
Команда стартовала с первого раунда квалификации и в первом матче финала обыграла «Динамо» Загреб (3:0).
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