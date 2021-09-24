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Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, как Клопп чуть не подрался с одним из лидеров команды

Специалист известен своим взрывным характером
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:42
Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, как Клопп чуть не подрался с одним из лидеров команды
Юрген Клопп / фото - Sky Sports

Бывший защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван рассказал порталу Goal, как в 2017 году тренер «скаузеров» Юрген Клопп конфликтовал с полузащитником Джеймсом Милнером:

«Самая напряжённая ситуация была в районе Рождества. Я не помню, с кем мы играли. Может быть, это был выездной матч с «Сандерлендом». Клопп и Милнер чуть не подрались, но Джеймс отступил. По глазам Клоппа было видно, что он готов пойти до конца, чтобы доказать свою точку зрения. Это было очень напряжённое время для него. Он оказался под большим давлением.

Для меня это был первый год в «Ливерпуле», для Клоппа — второй. Все считают его хорошим тренером. Это Юрген Клопп, который делает суперзвёзд из своих игроков. Конечно, давление на нём сказалось. Но если команда не может победить «Сандерленд», то стоит забыть о местах, на которые рассчитывал».

По итогам того сезона «красные» смогли выйти в финал Лиги чемпионов, где немецкий специалист второй раз в своей карьере остановился за шаг до этого трофея. В первый раз его в «Боруссии» остановила «Бавария», а в 2018 уже «Реал» не дал коучу взять трофей.

«Ливерпуль» отыгрался за неудачу уже в следующем сезоне, взяв заветный трофей после победы над «Тоттенхэмом», а еще через сезон Клопп привел команду к первому за 30 лет чемпионству в Англии.

Напомним, «Ливерпуль» нацелился на одноклубника Андрея Ярмоленко.

Павел Харченко
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Теги

Ливерпуль Юрген Клопп Джеймс Милнер

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