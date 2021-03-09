Экс-игрок «Ливерпуля» восстановился к матчу с «Динамо»

Альберто Морено / Фото: Twitter

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено восстановился к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо», сообщает пресс-служба «желтой субмарины».

Летом 2020-го года Морено повредил крестообразные связки, в последний раз он выходил на поле в июле 2020-го.

В нынешнем сезоне Морено не провел ни одного официального матча за «Вильярреал».

«Вильярреал» сыграет с «Динамо» 11-го и 18-го марта, первая игра состоится в Киеве уже послезавтра.