Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч «Динамо» – «Вильярреал»
Экс-игрок «Ливерпуля» восстановился к матчу с «Динамо»
Морено сможет сыграть против киевлян в Лиге Европы
Альберто Морено / Фото: Twitter
Защитник «Вильярреала» Альберто Морено восстановился к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо», сообщает пресс-служба «желтой субмарины».
Летом 2020-го года Морено повредил крестообразные связки, в последний раз он выходил на поле в июле 2020-го.
В нынешнем сезоне Морено не провел ни одного официального матча за «Вильярреал».
«Вильярреал» сыграет с «Динамо» 11-го и 18-го марта, первая игра состоится в Киеве уже послезавтра.
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