Экс-игрок лондонского «Арсенала» мог оказаться в «Динамо»
«Динамо» проявляло интерес в прошлом году к финскому полузащитнику «Рейнджерс» Глену Камаре.
«Насколько я знаю, Глен Камара был в шорт-листе «Динамо» где-то год назад. Когда я смотрел на его игру на чемпионате Европы, обливался горькими слезами, что он не перешел в «Динамо».
Это футболист настолько разносторонний и универсальный, полезный, сбалансированный. Он двигает мяч как Шапаренко, а распределяет его как Сидорчук. Может даже быстрее и посноровистее. Он может обыграть и сыграть в пас.
Это божественный футболист! И тогда, вроде бы, речь шла о цене в районе 5-6 млн евро. Сейчас его Трансфермаркет оценивает тоже в 6 млн. Это футболист, которого нужно было хватать с руками и ногами. Но, к сожалению, не срослось».
В минувшем сезоне хавбек помог «Рейнджерс» выиграть внутренне первенство, обогнав ближайшего преследователя «Селтик» на 25 очков.
Камара является воспитанником лондонского «Арсенала», но в составе «пушкарей» поиграл недолго и после многочисленных аренд переехал в шотландский чемпионат.
Напомним, «Динамо» в нервном матче обыграло «Зарю».
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