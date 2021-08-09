Экс-игрок лондонского «Арсенала» мог оказаться в «Динамо»

Глен Камара / фото - Eurosport

«Динамо» проявляло интерес в прошлом году к финскому полузащитнику «Рейнджерс» Глену Камаре.

Это футболист настолько разносторонний и универсальный, полезный, сбалансированный. Он двигает мяч как Шапаренко, а распределяет его как Сидорчук. Может даже быстрее и посноровистее. Он может обыграть и сыграть в пас.

Это божественный футболист! И тогда, вроде бы, речь шла о цене в районе 5-6 млн евро. Сейчас его Трансфермаркет оценивает тоже в 6 млн. Это футболист, которого нужно было хватать с руками и ногами. Но, к сожалению, не срослось».