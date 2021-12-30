Экс-игрок «Львова» из Бразилии может оказаться в «Ингульце»

Полузащитник является свободным агентом

Фото: ФК Львов

Полузащитник Рафаэль Сабино может вернуться в УПЛ.

Переговоры с хавбеком ведет «Ингулец». Стороны уже контактируют, сообщает телеграм-канал «Бей-беги».

Бразилец является свободным агентом и не против вернуться в УПЛ. Ранее он выступал за «Львов», который покинул в августе.

Во львовской команде Сабино отыграл три года, проведя 65 матчей, забив один мяч и сделав четыре ассиста.

Также «Ингулец» подписал экс-игрока «Днепра» и «Шерифа».