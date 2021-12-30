«Ингулец» близок к подписанию игрока из Японии
Экс-игрок «Львова» из Бразилии может оказаться в «Ингульце»
Полузащитник является свободным агентом
Фото: ФК Львов
Полузащитник Рафаэль Сабино может вернуться в УПЛ.
Переговоры с хавбеком ведет «Ингулец». Стороны уже контактируют, сообщает телеграм-канал «Бей-беги».
Бразилец является свободным агентом и не против вернуться в УПЛ. Ранее он выступал за «Львов», который покинул в августе.
Во львовской команде Сабино отыграл три года, проведя 65 матчей, забив один мяч и сделав четыре ассиста.
Также «Ингулец» подписал экс-игрока «Днепра» и «Шерифа».
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