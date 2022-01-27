Экс-игрок «Манчестер Сити» перебрался в чемпионат Нидерландов

Бони подписал контракт с НЕК

Фото: Sky Sports

Бывший форвард «Манчестер Сити» Вильфрид Бони переехал в Нидерланды.

Он подписал контракт с клубом НЕК. Договор рассчитан до конца сезона.

Ивуариец известен по игре за «Суонси» и «Манчестер Сити». С 2020-го года он играл в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад». Правда, за 1,5 года он провел лишь 10 матчей, забив пять мячей.

Также на его счету 56 матчей за сборную Кот-д’Ивуара.

За НЕК играет также игрок «Динамо».