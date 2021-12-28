Экс-игрок «Металлиста» Рыкун: «Зачем бежать, если можно отдать пас? Сейчас смотрю футбол: 150 действий, 15-18 километров, и для чего это?»

Александр Рыкун / Фото: SportArena

Бывший хавбек «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун высказал свое мнение о тенденциях современного футбола.

Цели какие были? Не знаю, как можно в 15-17 лет мечтать о сборной? Ты где-то хотя бы поиграй, чтобы о сборной мечтать. Конечно, я же не просто так в спортшколу ходил много лет, чтобы дома делать было нечего. Или чтобы закончить ее и сказать: все, я пошел. В 90-е Вторая лига была, наверное, как сейчас высшая. Можно было смело запускать те команды. Там действительно мужики играли.

Гульнуть? Могли. На два, три, четыре дня пропадали. Выходной — пока утро, день, уже и вечер. Все по настроению. За что мы любим футбол, так это за то, что после футбола, так можно сказать. А повод можно всегда найти: календарь открывай, там каждый день праздник.

Футбол я видел так: зачем туда бежать, если можно пас отдать или по-другому сыграть. Зачем бежать эти 70 или 50 метров лишних? Я 10 метров в одну сторону и 10 — в другую. А кто-то 80 метров и назад столько же. Одни вон только бегают. Сколько там: 15 или 18 километров. Смотришь по данным — 150 действий, а толку на поле? Вроде все правильно делал: 100 отборов, 100 передач. И куда они?».