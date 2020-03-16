Экс-игрок «Милана» Хонда продолжит карьеру в Азербайджане

Японец перешел в «Нефтчи»

Фото: Yahoo Sports

Полузащитник Кейсуке Хонда перешел в чемпионат Азербайджана.

34-летний японец прибыл на просмотр в клуб «Нефтчи». Клуб через свой сайт уже объявил, что подписал с ним контракт до конца сезона.

Хонда известен по выступлениям за ЦСКА и «Милан». Также он играл в Бразилии за «Ботафого», мексиканскую «Пачуку» и австралийский «Мельбурн».

Ранее Хонда установил уникальное достижение в футболе.