Экс-игрок ЦСКА и «Милана» Хонда забил во всех частях света, где играл
Экс-игрок «Милана» Хонда продолжит карьеру в Азербайджане
Японец перешел в «Нефтчи»
Фото: Yahoo Sports
Полузащитник Кейсуке Хонда перешел в чемпионат Азербайджана.
34-летний японец прибыл на просмотр в клуб «Нефтчи». Клуб через свой сайт уже объявил, что подписал с ним контракт до конца сезона.
Хонда известен по выступлениям за ЦСКА и «Милан». Также он играл в Бразилии за «Ботафого», мексиканскую «Пачуку» и австралийский «Мельбурн».
Ранее Хонда установил уникальное достижение в футболе.