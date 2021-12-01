Экс-игрок МЮ: «Доннарумма получил трофей Яшина? А как насчет Менди? Или на Кубке Африки играют обезьяны?»

Бывший защитник жестко прошелся по итогам голосования

Эдуар Менди / Фото: Sky Sports

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своем Instagram высказался о победе итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в номинации трофея «имени Льва Яшина» – лучшему вратарю года.

«Доннарумма получил трофей Яшина? А как насчет Эдуара Менди? Вы все прекрасно знаете, что он был достоин этой награды. Однако, конечно же, на Кубке Африки играем мы, обезьяны, поэтому никто не уважает это соревнование».

Доннарумма выиграл Евро-2020 со сборной Италией и стал одним из лучших вратарей Серии А.

Менди за год выиграл Лигу чемпионов и Кубок Африки в составе сборной Сенегала.