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Экс-игрок МЮ Игало сменил клуб в Саудовской Аравии

Перешел к конкуренту
Футбол В мире
11:15
Экс-игрок МЮ Игало сменил клуб в Саудовской Аравии
Фото: Аль-Хиляль

Нападающий Одион Игало стал игроком «Аль-Хиляля», сообщает сайт клуба.

Нигериец подписал контракт на 1,5 года. Он достался команде бесплатно.

Примечательно, что «Аль-Хиляль» является прямым конкурентом «Шабаба», который игрок как раз покинул перед этим. Он забил 22 мяча в 32 матчах прошлого сезона.

Игало известен по игре в АПЛ за «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». Также некоторое время он провел в Китае.

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Юнайтед Одион Игало

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