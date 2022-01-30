Экс-игрок МЮ Игало сменил клуб в Саудовской Аравии

Перешел к конкуренту

Фото: Аль-Хиляль

Нападающий Одион Игало стал игроком «Аль-Хиляля», сообщает сайт клуба.

Нигериец подписал контракт на 1,5 года. Он достался команде бесплатно.

Примечательно, что «Аль-Хиляль» является прямым конкурентом «Шабаба», который игрок как раз покинул перед этим. Он забил 22 мяча в 32 матчах прошлого сезона.

Игало известен по игре в АПЛ за «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». Также некоторое время он провел в Китае.