Экс-игрок МЮ Пак Джи Сун начал тренерскую карьеру

Он возглавил команду Чемпионшипа

Фото: Sky Sports

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун начал тренерскую карьеру.

Он возглавил КПР и будет тренировать команду до 16 лет. Сам кореец признался пресс-службе клуба, что давно мечтал стать тренером.

«За свою карьеру я многому научился у игроков и тренеров. Некоторые люди думают, что быть тренером – это почти то же самое, что быть игроком. Для себя я понял, что это совсем разные вещи. Работа тренером – это не только тактика, также она включает в себя коммуникацию внутри команды и возможность повлиять на каждого отдельно взятого игрока».

Отметим, что Пак отыграл два года за КПР после ухода из МЮ в 2012-м году.

Также в Чемпионшипе продолжит карьеру экс-игрок «Ливерпуля».