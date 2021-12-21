Во время матча Чемпионшипа фанат «Мидлсбро» помочился в бутылку вратаря КПР
Экс-игрок МЮ Пак Джи Сун начал тренерскую карьеру
Он возглавил команду Чемпионшипа
08:50
Фото: Sky Sports
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун начал тренерскую карьеру.
Он возглавил КПР и будет тренировать команду до 16 лет. Сам кореец признался пресс-службе клуба, что давно мечтал стать тренером.
«За свою карьеру я многому научился у игроков и тренеров. Некоторые люди думают, что быть тренером – это почти то же самое, что быть игроком. Для себя я понял, что это совсем разные вещи.
Работа тренером – это не только тактика, также она включает в себя коммуникацию внутри команды и возможность повлиять на каждого отдельно взятого игрока».
Отметим, что Пак отыграл два года за КПР после ухода из МЮ в 2012-м году.
Также в Чемпионшипе продолжит карьеру экс-игрок «Ливерпуля».
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