Экс-игрок МЮ: «Я играл в одной команде с гомосексуалистами. В каждом клубе есть минимум два игрока-гея»

В последнее время в футбольном мире активно борются с предрассудками

Патрис Эвра / фото - MUFC Бывший защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра рассказал Marca о положении представителей сексуальных меньшинств в мировом футболе: «В футболе, если вы говорите, что вы гей, то для вас все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые из моих товарищей по команде тогда сказали: «Это против моих убеждений, если в этой раздевалке есть гомосексуалист, он должен покинуть ее». В этот момент я сказал: «Пусть все заткнутся». Вы представляете, я играл с футболистами, которые были гомосексуалистами... Один за другим они открывались мне, потому что боялись говорить об этом по-другому. В каждом клубе есть как минимум два игрока-гея. Но в мире футбола, если вы открыто заявляете об этом, для вас все кончено». Но в последнее время ситуация с ущемлением представителей сексуальных меньшинств начала меняться. В 2021-м году профессиональный футболист впервые в истории спорта признался в своей ориентации. Многие поддержали игрока, но в Украине с этим не так просто. Бывший защитник национальной сборной резко осудил этот каминг-аут.

Павел Харченко