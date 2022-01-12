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Экс-игрок МЮ: «Я играл в одной команде с гомосексуалистами. В каждом клубе есть минимум два игрока-гея»

В последнее время в футбольном мире активно борются с предрассудками
Футбол В Европе
12:31
Экс-игрок МЮ: «Я играл в одной команде с гомосексуалистами. В каждом клубе есть минимум два игрока-гея»
Патрис Эвра / фото - MUFC

Бывший защитник МЮ и сборной Франции Патрис Эвра рассказал Marca о положении представителей сексуальных меньшинств в мировом футболе:

«В футболе, если вы говорите, что вы гей, то для вас все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые из моих товарищей по команде тогда сказали: «Это против моих убеждений, если в этой раздевалке есть гомосексуалист, он должен покинуть ее». В этот момент я сказал: «Пусть все заткнутся».

Вы представляете, я играл с футболистами, которые были гомосексуалистами... Один за другим они открывались мне, потому что боялись говорить об этом по-другому. В каждом клубе есть как минимум два игрока-гея. Но в мире футбола, если вы открыто заявляете об этом, для вас все кончено».

Но в последнее время ситуация с ущемлением представителей сексуальных меньшинств начала меняться. В 2021-м году профессиональный футболист впервые в истории спорта признался в своей ориентации.

Многие поддержали игрока, но в Украине с этим не так просто. Бывший защитник национальной сборной резко осудил этот каминг-аут.

Павел Харченко
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Патрис Эвра

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