Экс-игрок «Олимпика» рассказал, как оказался в «Десне»

Завийский тренировался с другим клубом, но там не рассчитывали на хавбека

Тарас Завийский / Фото - ФК Десна

Полузащитник «Десны» Тарас Завийский рассказал, как он попал в черниговскую команду после ухода из «Олимпика», который снялся с УПЛ.

После окончания минувшего сезона, где я защищал цвета «Олимпика», меня беспокоили боли в голеностопе и восстанавливаться решил дома – во Львове. Когда со здоровьем уже все было в порядке возник вариант с просмотром во «Львове». Однако после двухнедельных тренировок я не почувствовал заинтересованности тренерского штаба в моих услугах. Поэтому обратился к знакомым агентам помочь мне с трудоустройством. Поставил лишь одно условие: это должна быть команда Премьер-лиги. Если откровенно, то после выступлений за «Олимпик» уже не хотелось оказаться в классе ниже.

Ранее президент «Десны» Владимир Левин рассказал о целях на сезон.