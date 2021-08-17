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Экс-игрок «Олимпика» рассказал, как оказался в «Десне»

Завийский тренировался с другим клубом, но там не рассчитывали на хавбека
Футбол Украинская Премьер-лига
18:27
Экс-игрок «Олимпика» рассказал, как оказался в «Десне»
Тарас Завийский / Фото - ФК Десна

Полузащитник «Десны» Тарас Завийский рассказал, как он попал в черниговскую команду после ухода из «Олимпика», который снялся с УПЛ.

После окончания минувшего сезона, где я защищал цвета «Олимпика», меня беспокоили боли в голеностопе и восстанавливаться решил дома – во Львове. Когда со здоровьем уже все было в порядке возник вариант с просмотром во «Львове». Однако после двухнедельных тренировок я не почувствовал заинтересованности тренерского штаба в моих услугах.

Поэтому обратился к знакомым агентам помочь мне с трудоустройством. Поставил лишь одно условие: это должна быть команда Премьер-лиги. Если откровенно, то после выступлений за «Олимпик» уже не хотелось оказаться в классе ниже.

Ранее президент «Десны» Владимир Левин рассказал о целях на сезон.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Десна Тарас Завийский Олимпик Донецк

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