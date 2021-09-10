Экс-игрок ПСЖ: «Мбаппе должен быть готов, что будет забивать меньше Месси и Неймара»

Француз теперь не является главной звездой парижского клуба

Неймар, Мбаппе и Месси / фото - Eurosport

Бывший форвард ПСЖ Педру Паулета, являющийся личным болельщиком Килиана Мбаппе, поделился с официальным сайтом Лиги 1 ожиданиями от игры тройки нападения парижан в новом сезоне:

«У «ПСЖ» отличная линия нападения. Но, в таких ситуациях есть риск, что кто-то будет менее заметным. Мбаппе должен быть морально готов к тому, что он будет забивать меньше, чем Месси и Неймар».

В минувшем сезоне именно Мбаппе был лучшим бомбардиром ПСЖ, забив 42 в мяча, в то время как на счету Неймара лишь 17 голов.

Лионель Месси с Неймаром уже раньше вместе играли в одном клубе – «Барселоне». В каталонском клубе вместе с Луисом Суаресом они образовывали сверхрезультативное трио и смогли взять все возможные трофеи.

Этим летом Мбаппе хотел уйти в мадридский «Реал», поэтому отклонял все предложения о продлении контракта. «Сливочные» были готовы заплатить 200 миллионов евро за игрока, у которого остался один год по контракту, но боссы ПСЖ не отпустили молодую звезду.

Как ранее сообщалось, француз хотел этого трансфера не только потому, что играть за «Реал» было его детской мечтой, но и потому что игрок желает стать частью перспективного проекта, где он будет главным действующим лицом.

Напомним, лично президент Франции убеждает 22-летнего нападающего остаться в парижском гранде.