Украина узнала, с кем сыграет в решающем матче за выход на ЧМ-2022, если пройдет Шотландию
Экс-игрок ПСЖ: «Не могу выступать в россии, пока в Украине гибнут дети»
Крыховьяк покинул «Краснодар»
Гжегож Крыховьяк / Фото: Twitter
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховьяк рассказал, почему покинул российский «Краснодар».
«Это было тяжелое, но очевидное решение. С началом войны я внимательно следил за происходящим в соседней стране. Последствия войны для всего мира, особенно для Украины, есть и будут огромными. Там гибнут обычные люди, дети. На это сложно смотреть, сердце разрывается, я не мог поступить иначе, поэтому ушел. Был ли это личный протест? Не хочу так называть. Я внутри ощущал, что это просто нужно. С полным пониманием последствий, которые могут свалиться на меня. Это было мое моральное, личное решение».
До российской карьеры Крыховьяк выступал в «Севилье» и ПСЖ и других французских клубах.
Напомним сборная Польши провела с Шотландией (1:1) товарищеский благотворительный матч в поддержку Украины.