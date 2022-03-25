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Экс-игрок ПСЖ: «Не могу выступать в россии, пока в Украине гибнут дети»

Крыховьяк покинул «Краснодар»
Футбол В Европе
25 марта 10:26
Экс-игрок ПСЖ: «Не могу выступать в россии, пока в Украине гибнут дети»
Гжегож Крыховьяк / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховьяк рассказал, почему покинул российский «Краснодар».

«Это было тяжелое, но очевидное решение. С началом войны я внимательно следил за происходящим в соседней стране. Последствия войны для всего мира, особенно для Украины, есть и будут огромными. Там гибнут обычные люди, дети. На это сложно смотреть, сердце разрывается, я не мог поступить иначе, поэтому ушел. Был ли это личный протест? Не хочу так называть. Я внутри ощущал, что это просто нужно. С полным пониманием последствий, которые могут свалиться на меня. Это было мое моральное, личное решение».

До российской карьеры Крыховьяк выступал в «Севилье» и ПСЖ и других французских клубах.

Напомним сборная Польши провела с Шотландией (1:1) товарищеский благотворительный матч в поддержку Украины.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Теги

сборная Польши (футбол) ФК Краснодар

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