«Шахтер» U-19 уступил сверстникам из «Реала» и опустился на 3-е место в группе
Экс-игрок «Реала»: «Если «Шахтер» сыграет вничью, то должен быть очень довольным»
Сегодня «горняки» сыграют против гранда испанского футбола
17:44
Фото: пресс-служба UEFA
Бывший защитник «Реала» Жулио Сезар считает, что у «Шахтера» мало шансов на очки в матче с мадридской командой в 4-м туре Лиги чемпионов.
«Это матч, который «Реал» обязан выигрывать, другого результата мы не ждем. Если «Шахтер» сыграет вничью, то должен очень довольным ехать домой.
«Реал» не отдаст этот матч».
Матч «Реал – «Шахтер» начнется в 19:45. Онлайн трансляция матча «Реал» – «Шахтер».
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