Экс-игрок «Реала» перейдет из «Атлетико» в «Барселону»

В последнее время центральные нападающие кочуют между «матрасниками» и «блаугранас»

Альваро Мората / фото - Marca

Мадридский «Атлетико» дал добро на переход форварда Альваро Мораты в «Барселону», сообщает инсайдер Николо Скира.

Сейчас нападающий выступает на правах аренды за «Ювентус», но испанец близко к тому, чтобы вернуться на родину.

Гранды Примеры находятся на завершающей стадии переговоров, и игрока вскоре могут отправить в аренду уже в каталонский клуб.

Видеть нападающего в своей команде хочет лично тренер «блаугранас» Хави, который нуждается в форварде, умеющем играть в пас.

Трансферы нападающих между «Атлетико» и «Барселоной» уже становятся традицией. Ранее в каталонский клуб успел съездить и вернуться обратно Антуан Гризманн, а в 2020-м году из каталонской команды в Мадрид переехал Луис Суарес.

Если же Мората перейдет в стан «сине-гранатовых», то он соберет себе своеобразную коллекцию из трех главных испанских грандов, за которых он играл: испанец является воспитанником мадридского «Реала», где он провел несколько сезонов.

В текущей кампании форвард провел 29 матчей за «Ювентус», где забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» стал обузой для клуба. Интересно, что он открыл Ярмоленко дорогу в Европу.