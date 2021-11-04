Экс-игрок сборной Англии: «АПЛ получила двух лучших игроков Серии А, мы сильно опережаем остальные лиги, а Испания все слабее»

Оуэн считает, что французскую лигу всерьез воспринимать не стоит

Майкл Оуэн / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Англии Майкл Оуэн высказался о том, что АПЛ становится сильнее с каждым годом. Его слова приводит Daily Mail.

«Думаю, что АПЛ сильно опережает остальные лиги и становится сильнее. Уже несколько лет мы впереди, я считаю. Теперь мы еще подписали двух лучших игроков Серии А – Роналду и Лукаку.

Месси перешел в лигу послабее, так что Ла Лига становится все слабее и слабее. А к Лиге 1 я никогда не смогу относиться настолько серьезно, насколько, возможно, следовало бы. А еще АПЛ забирает лучших тренеров».



Турнирная таблица чемпионата Англии.