Экс-игрок сборной Англии нашел себе новый клуб в Чемпионшипе

«Дерби Каунти» дали шанс Филу Ягелке продолжить карьеру в 39 лет



Фил Ягелка / Фото: Дерби Каунти

Бывший защитник сборной Англии и «Эвертона» 39-летний Фил Ягелка продолжит карьеру «Дерби Каунти» из в Чемпионшипа.



Опытный защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента. Контракт подписан до января 2022 года.

Отметим, что перед подписанием контракта Ягелка несколько месяцев тренировался с «Дерби Каунти».

Два последних сезона Ягелка провел в родном «Шеффилд Юнайтед», в академии которого воспитывался, а в составе клуба у защитника 270 официальных матчей.

Напомним, ранее футбольную Англию всколыхнула новость о том, что 13-летний сын Ягелки, который был легендой «Эвертона», проведя за «ирисок» 322 матча, перешел в академию злейшего врага – «Ливерпуля».