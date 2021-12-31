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Экс-игрок сборной Англии: «Не понимаю, как Жоржиньо мог быть претендентом на «Золотой мяч»

Экс-форвард раскритиковал игру итальянца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 декабря 2021г. 12:21
Экс-игрок сборной Англии: «Не понимаю, как Жоржиньо мог быть претендентом на «Золотой мяч»
Фото: Sky Sports

Бывший нападающий Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру полузащитника «Челси» Жоржиньо.

«Не понимаю, как Жоржиньо мог быть претендентом на «Золотой мяч».

Видели его последние матчи? Думаю, он стал слишком самодовольным».


Полузащитник выиграл с «Челси» Лигу чемпионов и Евро-2020 со сборной Италии.

Жоржиньо стал третьим по итогам голосования за «Золотой мяч».

Андрей Усмонов
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Теги

Жоржиньо Золотой мяч Челси

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