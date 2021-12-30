Экс-игрок сборной Англии: «Роналду заботят только его голы. Он дуется, когда ему не отдают пас»

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Бывший игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче с «Ньюкаслом» (1:1) в 19-м туре АПЛ. Его слова приводит Sky Sports.

Он поднимал руки вверх, потому что у него не было моментов. Потом, после игры, он надутым убежал с поля. Я представляю, как он дулся в раздевалке»