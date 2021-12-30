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Экс-игрок сборной Англии: «Роналду заботят только его голы. Он дуется, когда ему не отдают пас»

Агбонлахор раскритиковал звезду МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:58
Экс-игрок сборной Англии: «Роналду заботят только его голы. Он дуется, когда ему не отдают пас»
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Бывший игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче с «Ньюкаслом» (1:1) в 19-м туре АПЛ. Его слова приводит Sky Sports.

«Мне кажется, что Роналду заботят только его голы. Его выступление в том матче заключалось в том, что он дулся всю игру.

Он поднимал руки вверх, потому что у него не было моментов. Потом, после игры, он надутым убежал с поля. Я представляю, как он дулся в раздевалке»


Ранее лидер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг назвал Роналду своим кумиром.

Петр Приходько
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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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