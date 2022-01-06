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Экс-игрок сборной Англии: «Сульшер совершил ошибку, пригласив Роналду в МЮ»

Агбонлахор раскритиковал звезду манкунианцев
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:54
Экс-игрок сборной Англии: «Сульшер совершил ошибку, пригласив Роналду в МЮ»
Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор снова раскритиковал Криштиану Роналду. Его слова приводит Football Insider.

«Вы могли заметить, как изменилась роль Фернандеша после прихода Роналду. До этого Бруну был главным игроком. Теперь Роналду главный.

Роналду был капитаном против «Вулверхэмптона». До прихода Криштиану обычно капитаном был Фернандеш в отсутствие Магуайра, а теперь он на скамейке запасных. Появилось напряжение.

Если взглянуть на ситуацию в целом, Сульшер поймет, что совершил ошибку, пригласив Роналду. Вот и все. Да, Роналду забивает, но это голы, которые забили бы Гринвуд и Рэшфорд на этой позиции. Я бы отпустил Роналду летом. Пусть Гринвуд, Санчо и Рэшфорд играют вместе».

Ранее Агбонлахор заявил, что Роналду является эгоистом на поле.

Петр Приходько
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Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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