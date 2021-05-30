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Экс-игрок сборной Англии: «Тухель будет в списке самых великих тренеров «Челси» в истории»
«Синие» выиграли Лигу чемпионов с немецким тренером
12:46
Джо Коул / Фото: Getty Images
Бывший игрок «Челси» Джо Коул высказался о триумфе «синих» в Лиге чемпионов. Его слова приводит ВВС.
«Клуб назначает тренера, потом увольняет его. В Англии нет клуба, который взял бы больше трофеев, чем «Челси» после прихода Романа Абрамовича.
Мы думали, что Тухель – один из самых ярких молодых тренеров в футболе. Он будет в списке самых великих тренеров в истории «Челси».
Они снова сделали это спустя 9 лет. Церемония награждения «Челси» после победы в ЛЧ
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