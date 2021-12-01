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Экс-игрок сборной Англии возмутился третьим местом Жоржиньо в голосовании за «Золотой мяч»

Бент считает, что итальянец не заслуживает этого
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:55
Экс-игрок сборной Англии возмутился третьим местом Жоржиньо в голосовании за «Золотой мяч»
Жоржиньо / Фото: Twitter

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент высказался о том, что полузащитник «Челси» Жоржиньо занял третье место в голосовании за «Золотой мяч». Его слова приводит Talksport.

«Он не лучший игрок «Челси» и не был лучшим в составе сборной Италии.

Он просто часть двух очень хороших команд, делает ли это его третьим лучшим игроком в мире?».

Напомним, второе место у Роберта Левандовски, а первое – у Лионеля Месси.

Петр Приходько
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