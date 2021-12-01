«Заплатил – проиграл». Болельщик залез на крышу стадиона ради матча «Челси» – МЮ
Экс-игрок сборной Англии возмутился третьим местом Жоржиньо в голосовании за «Золотой мяч»
Бент считает, что итальянец не заслуживает этого
18:55
Жоржиньо / Фото: Twitter
Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент высказался о том, что полузащитник «Челси» Жоржиньо занял третье место в голосовании за «Золотой мяч». Его слова приводит Talksport.
«Он не лучший игрок «Челси» и не был лучшим в составе сборной Италии.
Он просто часть двух очень хороших команд, делает ли это его третьим лучшим игроком в мире?».
Напомним, второе место у Роберта Левандовски, а первое – у Лионеля Месси.
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