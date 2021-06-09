Матвиенко: «Зинченко важен для команды на поле и за его пределами»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко изменил игру в полуфинале Лиги чемпионов. Он отличный командный игрок»
Ричардс считает, что многие недооценивают украинца
21:32
Фото: Sky Sports
Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Сити» Майка Ричардс прокомментировал Goal.com игру защитника Александра Зинченко.
«Он такой особенный из-за своего темперамента. Когда у вас дорогой состав и вы знаете, что будете играть каждую неделю, вы должны сохранять позитивный настрой и оказывать хорошее влияние в раздевалке.
Он хороший игрок. Он вышел в полуфинале Лиги чемпионов и полностью изменил игру, «Сити» тогда обыграл ПСЖ.
Он может играть на позиции крайнего защитника, но также может выйти и в полузащите, потому что там он играл раньше. Многие люди этого не знают. Они просто предполагают, что он левый защитник. Но он отличный командный игрок, у него гораздо больше качества, чем люди думают. Он показал, что может делать это на высшем уровне».
Андрей Шевченко считает Зинченко лидером сборной.
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