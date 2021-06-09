Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко изменил игру в полуфинале Лиги чемпионов. Он отличный командный игрок»

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Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Сити» Майка Ричардс прокомментировал Goal.com игру защитника Александра Зинченко.

Он хороший игрок. Он вышел в полуфинале Лиги чемпионов и полностью изменил игру, «Сити» тогда обыграл ПСЖ.

Он может играть на позиции крайнего защитника, но также может выйти и в полузащите, потому что там он играл раньше. Многие люди этого не знают. Они просто предполагают, что он левый защитник. Но он отличный командный игрок, у него гораздо больше качества, чем люди думают. Он показал, что может делать это на высшем уровне».