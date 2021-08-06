Экс-игрок сборной Аргентины: «Уход Месси – конец для Примеры»

Испанский чемпионат сильно пострадает

Лионель Месси / фото - FC Barcelona

Чемпион мира 1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес прокомментировал для Mundo Deportivo уход его звездного соотечественника из «Барселоны»:

«У Ла Лиги больше не будет Криштиану Роналду. Другого Месси тоже не будет. Мбаппе или кто-то еще может приходить, но таких игроков, как эти два монстра, на которых мы смотрели 10 или 12 лет, больше не будет. У Мбаппе нет такой мощи, как у этих двоих. Испанский футбол сегодня – это Месси. И это конец для него».

Отъезд Месси из Испании серьезно ударит по имиджу испанского чемпионата. Хоть «Реал» и «Барселона» до сих пор являются самыми популярными футбольными брендами мира, наравне с МЮ, но потеря такой медийной звезды как Лионель повлечет за собой последствия.

Уход Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018-м также больно ударил по карману испанской лиги, ведь количество рекламных контрактов заметно снизилось.

Но возможно, что большой трансфер сможет немного спасти ситуацию. Переход в «Реал» или «Барселону» Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе стал бы спасательным кругом для статуса Примеры.

Напомним, Гари Линекер рассказал, где скорее всего окажется именитый аргентинец.