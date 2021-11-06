Экс-игрок сборной Франции: «Если Почеттино уйдет и выиграет ЛЧ, люди начнут замечать проблемы в ПСЖ»
Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф прокомментировал для ESPN нынешнюю ситуацию в ПСЖ:
«С ПСЖ все сложно. Я не хочу быть резок по отношению к тренеру, потому что знаю, что практически невозможно удержать раздевалку и действительно сделать что-то особенное с теми, кто есть.
Есть три игрока, которые должны делать то, что хотят. Они делают то, что хотят, а остальные должны защищаться и компенсировать это. Так что это большой бардак, но с этим ничего не поделаешь. Если Неймар, Мбаппе, Месси готовы играть, приходится их выпускать.
Так в чем вина тренера? Для меня – ни в чем. Мы видели, как Лоран Блан старался изо всех сил, видели Комбуаре, видели Эмери и Тухеля – все одно и то же, и мы думали, что они все плохие тренеры. В прошлом сезоне один из них выиграл Лигу Европы, а другой – Лигу чемпионов.
Знаете, я не буду осуждать Почеттино, потому что если он уйдет и выиграет Лигу чемпионов со следующим клубом, возможно, некоторые люди начнут замечать проблемы в ПСЖ».
Парижане до сих пор ни разу не смогли выиграть Лигу чемпионов. Команда лишь однажды доходила до финала турнира в 2020-м году, когда проиграла в финале мюнхенской «Баварии».
Клубом тогда руководил Томас Тухель, взявший «ушастый» кубок в этом году с «Челси».
Ранее Лебеф назвал причину, по которой Месси не должны давать Золотой мяч.
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