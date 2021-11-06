Экс-игрок сборной Франции: «Если Почеттино уйдет и выиграет ЛЧ, люди начнут замечать проблемы в ПСЖ»

фото - Times of Malta

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф прокомментировал для ESPN нынешнюю ситуацию в ПСЖ:

Есть три игрока, которые должны делать то, что хотят. Они делают то, что хотят, а остальные должны защищаться и компенсировать это. Так что это большой бардак, но с этим ничего не поделаешь. Если Неймар, Мбаппе, Месси готовы играть, приходится их выпускать.

Так в чем вина тренера? Для меня – ни в чем. Мы видели, как Лоран Блан старался изо всех сил, видели Комбуаре, видели Эмери и Тухеля – все одно и то же, и мы думали, что они все плохие тренеры. В прошлом сезоне один из них выиграл Лигу Европы, а другой – Лигу чемпионов.

Знаете, я не буду осуждать Почеттино, потому что если он уйдет и выиграет Лигу чемпионов со следующим клубом, возможно, некоторые люди начнут замечать проблемы в ПСЖ».