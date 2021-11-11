Нельзя просто стереть 10 лет противостояния в класико. Месси и Рамос не пребывают в теплых отношениях, совместно выступая за ПСЖ
Экс-игрок сборной Франции: «Рамос станет настоящим лидером ПСЖ»
Сначала защитник должен хотя бы дебютировать за команду
11:49
Жером Ротен / фото - Panoramic
Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен поддержал защитника ПСЖ Серхио Рамоса на фоне слухов о его скором уходе. Цитирует Ротена портал RMC Sport.
«Рамос станет настоящим лидером команды и должен в будущем стать капитаном ПСЖ. Он все знает о футболе и выиграл все титулы, которые можно выиграть.
Ранее Серхио положительно повлиял на Варана, теперь он может преобразить Кимпембе».
Ранее Рамос начал тренироваться в общей группе ПСЖ.
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